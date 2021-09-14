В Заозерске состоялись межведомственные учения по пресечению террористической деятельности

По легенде учений, группа условных террористов напала на один из военных объектов, нарушители закона захватили заложников, заложили в здании взрывное устройство.

Руководителем операции было принято решение штурмовать объект. В эпизодах была задействована техника спецподразделений – вертолёт и бронеавтомобиль. В тренировке приняли участие подразделения УФСБ, Северного флота, Росгвардии, МЧС и полиции.

Все подразделения с поставленными задачами справились успешно.