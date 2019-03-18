В Заозёрске состоялся товарищеский матч между легендами советского и российского хоккея и сборной командой СФ «Последний аргумент»

Дню моряка-подводника в Заозёрске посвятили товарищеский матч между легендами советского и российского хоккея и сборной командой Северного флота «Последний аргумент». На лёд в Заозёрске вышли легендарные советские и российские хоккеисты, неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России: Ильдар Мухометов, Илья Бякин, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов.

«Мы благодарны тем людям, которые служат в дальних гарнизонах. Мы с удовольствием ездим к ним в гости. Они не могут приехать к нам, поэтому мы с удовольствием откликаемся на приглашения, чтобы поделиться опытом и перенять их мастерство», - отмечает Андрей Коваленко, хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.

На стадионе была организована выставка исторической и современной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны.

Перед началом товарищеской встречи перед зрителями выступил известный эстрадный певец Денис Клявер, а также культурно-досуговая бригада подводных сил Северного флота «Хорошее настроение» и творческие коллективы города Заозёрска.

Игра команд получилась динамичной. Счёт встречи открыл олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев. Ответную шайбу забил игрок команды «Последний аргумент» Роман Мочильский. Первый период закончился с преимуществом команды «Легенды хоккея» со счётом 5:4.

Во втором периоде команды «Легенды хоккея» и «Последний аргумент» реализовали по 4 шайбы. Дублями отличились командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

В третьем периоде обе команды забили в ворота соперников по пять шайб.

Матч окончился со счётом 14:15 в пользу «Легенд хоккея». После окончания матча легендарные хоккеисты провели фотографирование и дали автографы болельщикам и любителям хоккея.