В Заполярье до 24 декабря продлевают антиковидные ограничения для граждан старше 60 лет

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Ограничения по допуску к работе для жителей Мурманской области в возрасте от 60 лет и старше, а также для граждан с хроническими заболеваниями продлены до 24 декабря. Пожилых северян переводят на дистанционный режим.

Если же они хотят работать в офлайн-режиме, то необходимо иметь один из документов: действующий QR-код вакцинированного; действующий QR-код переболевшего; сертификат профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе; документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий, что гражданин ранее перенес COVID-19, если со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев.