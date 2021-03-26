В Заполярье готовятся к весеннему половодью

Накопленный за зиму снег начинает активно таять. Однако радоваться такому раннему потеплению пока не стоит, капризы природы могут принести серьёзные проблемы. Неприятные сюрпризы готовит для жителей река Варзуга - во время таяния льда на ней образуются заторы, которые могут стать причиной подтопления близлежащих поселений.

Евгений Сытенков, начальник отдела мониторинга, моделирования и организации превентивных мероприятий Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В период с 22 по 25 марта проведён мониторинг возможных образований заторных явлений на реке Варзуга, а также зон возможных потоплений в период весеннего половодья».

В течение трёх дней оперативная группа регионального МЧС проверяла готовность к оперативному реагированию экстренных служб района, необходимую документацию и с помощью специальных устройств оценивала рельеф местности.

Сергей Яковенко, руководитель инспекторского участка посёлка Умба, Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В настоящее время мы обследовали ледовую обстановку, толщина льда составляет 45 сантиметров. Лёд лёг в осенне-зимний период равномерно, без каких-либо заторов, промоек в настоящее время не наблюдается».

Жители возможных зон подтопления должны понимать, что спасение жизни и имущества в случае экстренной ситуации во многом зависит от них самих, поэтому сотрудники МЧС провели профилактические беседы и рассказали о правилах безопасного поведения на водоёмах.

Рабочая поездка, по словам проверяющих, показала хороший уровень готовности к паводковому периоду и экстренных служб, и администрации Терского района.