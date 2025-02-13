В Заполярье идёт подготовка офицеров к новым реалиям ведения боя, с которыми сталкиваются наши военнослужащие в зоне СВО

На заполярных полигонах отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота проходит учебно-методический сбор офицеров-выпускников высших военных учебных заведений 2024 года.

Занятия здесь начинаются в шесть часов утра и длятся до позднего вечера.

Задача индукторов, а это в основном участники спецоперации, подготовить молодых офицеров к реальной службе на передовой. Знания и полученные специальности придётся немного оставить в стороне – в этих окопах в основном идёт речь о армейской тактической стрельбе и медицинской подготовке.

Своих подопечных тренеры с позывными хвалят, потому что молодые люди относятся к процессу с пониманием дела. На подготовку у них есть месяц, а полученные навыки однозначно помогут в условиях боя. Конечно, чтобы отточить все действия до автоматизма нужно чуть больше времени, но эта серия учений для выпускников 2024 года явно не последняя. А ведь каждый из них должен быть как можно более универсальным.

«Апостол», инструктор по армейской тактической стрельбе: «По опыту других штурмовых подразделений могу отметить, что обычный штурмовик должен работать со всего: пистолет, пулемёт, автомат».

Что касается современной специфики, то на специальной площадке офицеры отрабатывают навыки поражения дронов из гладкоствольных ружей. Стрельбы ведутся по низколетящим скоростным мишеням, имитирующим действия беспилотных летательных аппаратов. Секрет в используемой дроби и специальных патронах – сетках. А сбить коптер из такого ружья можно на дистанции в 50 метров.

Основная задача сбора - подготовить офицеров к новым реалиям ведения боя, с которыми сталкиваются наши военнослужащие. По словам инструкторов, опыт СВО вносит свои коррективы. Постоянная смена боевой обстановки заставляет менять подход к выполнению боевых задач и создавать новые стратегии и тактики.

По итогам сборов состоятся контрольные занятия, на которых молодые люди сдадут зачёты по изученным дисциплинам.