В Заполярье на полигонах армейского корпуса Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин

В подразделениях армейского корпуса Северного флота состоялась тренировка по вождению боевых машин. Бойцы отработали движение по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения. Как отмечают военнослужащие, к каждой машине нужен свой подход.

Иван Беляев, механик-водитель танкового батальона: «Танк чувствует. Если к нему отношение поменять, то он, соответственно, ездить будет плохо, если в нём ничего не ремонтировать, постоянно ничего не делать».

Мехводы и обычные водители преодолевают труднопроходимые заснеженные участки местности на гусеничной и колесной технике. В качестве некоторого усложнения маршруты были дополнительно оборудованы искусственными препятствиями.

Во время занятий военные отработали процесс подготовки техники к движению, старт с места, а также перемещение в составе подразделения. Занятия по вождению направлены на повышение профессионализма водителей. Постоянные тренировки позволяют закрепить навыки эксплуатации боевых машин в условиях Крайнего Севера.