В Заполярье на военных полигонах в районе Алакуртти арктические мотострелки приняли участие в занятиях по огневой подготовке

За неделю военнослужащие мотострелковой бригады в Алакуртти отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки. Минометчики соединения в составе взводов стреляли полупрямой наводкой из 82-мм миномётов «Поднос» по мишеням, имитирующим скопления живой силы и лёгкую бронетехнику противника.

Снайперы арктической бригады учились ликвидировать одиночные и групповые цели условного противника из снайперских винтовок «АСВК» и «ВСС». Особое внимание на занятиях было уделено маскировке, а также применению приборов наблюдения и разведки.

Разведчики арктической мотострелковой бригады совершенствовали навыки тактической стрельбы – это специальный вид огневой подготовки, по которому даже проводятся соревнования среди силовых структур. Во время тренировки военнослужащие использовали пистолет Макарова и автомат Калашникова.

По словам командиров, подготовка бойцов бригады, в силу своей специфики, включает знания не доступные для других подразделений.

Военнослужащих также отработали вопросы эвакуации с поля боя условно раненных мотострелков и оказание им медицинской помощи в полевых условиях.