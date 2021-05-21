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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.21 19:30

В Заполярье начались субботники!

Несмотря на холодный ветер, десятки волонтёров собрались, чтобы облагородить территорию возле первого роддома города Мурманска.

Весна - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая поколения. Участие в масштабной уборке на территории областного клинического многопрофильного центра  принимали представители старшего поколения, студенты, а также совсем юные помощники.

Десятки волонтёров вышли, чтобы убрать мусор, покрасить ограждения и заборы, помыть скамейки и облагородить зелёную зону.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Большое спасибо за эту помощь и самое главное, ту помощь, которую нам уже в течение года оказывают волонтёры».

Остается надеяться, что погода в Заполярье позволит северянам и дальше наводить порядок на улицах города.

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