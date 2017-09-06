В Заполярье начинается прививочная кампания против гриппа

Сделать прививку против сезонного гриппа может любой житель города и области. Для этого достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В Мурманске работают также мобильные прививочные кабинеты – специальные машины, которые работают на площади Пять Углов и на парковке гипермаркета «О'кей». Режим работы мобильных кабинетов можно найти на сайте «Арктик-ТВ».