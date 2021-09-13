В Заполярье нашли тела всех пассажиров, перевернувшегося в Баренцевом море маломерного судна

7 сентября в бухте Долгая щель акватории Баренцева моря в условиях шторма опрокинулось судно, на борту которого находились 5 человек. Сигнал бедствия с него не поступал, поэтому спасатели начали поиски пострадавших уже после того, как катер вынесло на берег.

На его борту находился единственный выживший. По результатам поисковой операции обнаружены тела всех пассажиров, а вот капитана, который и был владельцем потерпевшего крушение судна, до сих пор не нашли.