В Заполярье обновят краску на высоких трубах двух старейших котельных

В соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами на теплообъектах обновят белый и красный сигнальные цвета.

Учесть это стоит владельцам автомобилей, потому что из-за ветра капли краски могут оказаться и на припаркованных поблизости машинах. Энергетики убедительно просят жителей не парковать автотранспорт на близлежащей территории - возможно рассеивание краски в радиусе до 300 метров.

Работы стартовали в Коле на ул. Каменный остров, 3. Ожидается, что покраска закончится уже в ближайший понедельник. Следующими объектами станут две дымовые трубы котельной «Северная» в Мурманске.