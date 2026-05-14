В Заполярье объявили победителей регионального конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации для участников СВО

Номинация «Второй старт» конкурса «Лучший по профессии» создана специально для ветеранов СВО, которые возвращаются к мирной жизни и находят себя в новых направлениях.

Этапы конкурса проводили в течение трёх недель. Главное, что требовалось от участников, показать свою трудовую деятельность в мирной жизни. Первое место завоевал Егор Шубин, который лучше всех рассказал о своей гражданской работе с беспилотниками.

Егор Шубин, участник программы «Герои Севера», советник губернатора Мурманской области по развитию беспилотных систем: «Мы хотим стать первым официальным оператором беспилотных систем Мурманской области, который получит все разрешения и совершенно официально будет работать в интересах власти и бизнеса нашего региона».

Теперь молодой человек поедет в Самарскую область, чтобы представлять наш регион на федеральном уровне. Награды участники конкурса получили из рук министра труда и соцразвития Мурманской области, который подчеркнул, что номинация «Второй старт» стала одной из самых значимых в этом году.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Они смогли вернуться к мирной жизни и достойно реализовывать те знания и опыт, который получили в боевых условиях».

К слову, такая номинация была представлена в 60 регионах нашей страны. И стала возможностью показать свои профессиональные навыки для многих жителей.