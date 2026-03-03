В Заполярье отмечают 48-ю годовщину со дня образования морских воинских частей и подразделений Росгвардии

3 марта 1978 года в структуре войск правопорядка СССР были сформированы первые морские подразделения, положившие начало истории современной морской компоненты ведомства.

Этот профессиональный праздник моряков-росгвардейцев проводят в знаменательный для ведомства год, ведь Росгвардия отмечает 10 лет со дня образования федеральной службы и 215 лет со дня формирования первых войск правопорядка в России.

В Заполярье военные моряки ведомства обеспечивают охрану важных государственных объектов со стороны акваторий, участвуют в охране государственной границы и поддержании общественной безопасности во внутренних водах России.

Ключевым направлением работы мурманских росгвардейцев является защита «Атомфлота». Обеспечение безопасности единственного в мире атомного ледокольного флота требует высочайшего уровня профессионализма и постоянной боевой готовности. Росгвардейцы, несущие службу на акватории Кольского залива, регулярно совершенствуют на практике способы и методы охраны запретной зоны. Комплексная система безопасности «Атомфлота» со стороны моря отрабатывается в ходе непрерывных тренировок.

За 48 лет сформирована уникальная школа подготовки специалистов, способных решать сложнейшие задачи в суровых условиях Арктики.