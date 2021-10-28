В Заполярье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Участниками преступной группировки оказались 6 жителей Мурманской области.

По информации полицейских, один из злоумышленников организовал на территории Мурманской области подпольную финансовую структуру схожую с банковской. Несколько лет потребовалось органам правопорядка, чтобы отследить потоки наличных средств, проходящих через фиктивную организацию. В плюсе были все – и предприятия, обналичивающие деньги без налогообложения, и организаторы нелегального банка. Так сформировалась целая преступная группировка, состоящая из 6 человек.

Елена Ефимчик, начальник отдела следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Активные члены преступного сообщества на территории Мурманской области, а также других регионов РФ подыскивали клиентов для нелегального банка, то есть представителей коммерческих структур, которым требовалось обналичить деньги. Предлагали им воспользоваться данной структурой. За осуществление незаконной банковской деятельности члены преступного сообщества получали преступный доход в виде определённого процента в зависимости от обналиченной суммы».

Вскоре основатель преступного сообщества сложил свои полномочия, но нелегальная банковская контора свою деятельность не прекратила. В общей сумме злоумышленникам удалось извлечь доход от незаконных операций на сумму свыше 50 млн рублей, отмечают полицейские.

Елена Ефимчик, начальник отдела следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Проведено более 50 выемок документов, в том числе в налоговых органах и кредитных учреждениях. Проведено более 100 различных экспертиз, допрос более 80 свидетелей, проживающих в различных регионах РФ»

В настоящее время доказательства в отношении нелегальных финансистов полностью собраны, обвинение направлено в суд. За совершение преступления участников преступной группировки ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.