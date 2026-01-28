В Заполярье почтили память защитников и жителей непокоренного Ленинграда

В Мурманске провели памятный вечер, который объединил тех, чьё детство и юность затронула война.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес Мурманской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Более 30 лет она объединяет тех, кто хранит историческую правду и память о трагедии. Сегодня в её рядах 23 человека, ставших примером для молодого поколения.

Нина Карловна Ткаченко, житель блокадного Ленинграда: «Это был сложный и страшный период войны. Всегда вспоминаю с чувством тревоги, волнения и одновременно думаю, хорошо, что всё кончилось».

Глава региона Андрей Чибис отметил, что многие из защитников Ленинграда после войны нашли новый дом на Кольской земле, вложив свои силы в развитие Заполярья. Сегодня в Мурманской области живут 56 свидетелей тех страшных событий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Низкий вам поклон за то, что вы это выдержали, низкий вам поклон, что вы созидали дальше, развивая нашу страну и область. Люди заслуженные, уважаемые - вы для нас пример».