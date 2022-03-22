В Заполярье построен завод по производству каркасных домокомплектов из дерева

Теперь у каждого северянина есть возможность обзавестись собственным деревянным домом.

Компания «Вудэко» уже больше 10 лет работает на рынке малоэтажного строительства. В последние годы фирма занимается застройкой коттеджного посёлка Брусникино и Брусникино-2, которые находятся в районе Зверосовхоза.

В прошлом году «Вудэко» запустила производство собственных домокомплектов на базе канадско-американских технологий.

Процесс создания деревянного каркаса для дома весьма технологичен, все этапы производства и сборки проводятся силами одного небольшого завода на высокоточном оборудовании. Иными словами, «Вудэко» вполне можно назвать строительно-производственной компанией полного цикла.

Евгений Радзишевский, директор завода «Вудэко»: «На нашем производстве происходит сушка доски в камере, проводится также строгание доски на шестипильном станке, потом – огне- и биозащита доски. Это обязательно, и, соответственно, непосредственно напиловка каркаса. После этого конструктивные элементы дома идут на продажу».

Каркасные дома отличаются скоростью монтажа: новое здание собирают буквально, как конструктор, в течение месяца. На продажу предлагаются готовые решения, однако, при желании можно оформить план индивидуального проекта. Будущий владелец может даже построить свой дом самостоятельно, а для тех, кто не хочет заморачиваться, предусмотрены услуги профессионалов.

К примеру, Александр уже вовсю обживает новые стены, его семья много лет мечтала о жизни за городом.

Александр Чижин, домовладелец: «Отлично! Всё, всё хорошо! Я бы не сказал, что есть какие-то минусы. Ну, есть особенности, да, дома – он должен высушиться, выстояться, но каких бы таких претензий к нему нет вообще».

– Порекомендовали бы Вы друзьям или знакомым?

– Конечно! Более того, я скажу, что наши знакомые по нашему совету здесь тоже приобрели себе дом.

Стоимость самого бюджетного базового домокомплекта начинается от 500 тысяч рублей. Для тех, кто не может позволить себе столь большие единовременные траты, предусмотрена рассрочка на срок до 6 месяцев.