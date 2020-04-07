В Заполярье появились три памятника культуры федерального значения

Аникеева плита, Екатерининский копец и колокольня Никольской церкви признаны объектами культурного наследия. Теперь они находятся под государственной охраной.

По словам министра культуры Евгения Гомана, историческая значимость уникальных объектов признана во многом благодаря упорству и слаженной работе специалистов регионального Министерства культуры и краеведческого музея.

Аникеева плита – это каменный журнал, на котором высекли записи о себе мореплаватели прошлого. Она находится неподалеку от острова Рыбачий. Екатерининский копец – двухметровый каменный пограничный знак Российской Империи на мысе вблизи границы с Норвегией.

В наше время такие исторические артефакты встречаются достаточно редко. Колокольня Никольской церкви – памятник русского деревянного зодчества XVII века. Удивительный церковный комплекс больше 300 лет назад построен в селе Ковда на берегу Белого моря, он включает само здание Никольской церкви, колокольню и ограду.