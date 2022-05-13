В Заполярье приехали специалисты Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области

Они провели осмотры и консультации для юных северян из Печенгского района.

Жить на Крайнем севере непросто. Нехватка солнца, кислорода, витаминов. Сложные погодные условия. Особенно тяжело справляться с этим трудностями детскому организму. Яна Паршикова привела на осмотр к столичному дерматологу дочку.

Яна Паршикова, мама пациентки: «Очень всё просто. Доктор очень хороший. Лариса Юрьевна всё рассказала, пояснила настолько досконально, что в будущем нам нужно только сдать анализы. И обойдёмся нашим местным специалистом».

Приезд профессорского «десанта» позволил получить маленьким пациентам необходимые консультации. В ходе визита осмотр специалистов федерального уровня получили дети отдаленных населенных пунктов Печенгского района. Проблемы с кожей довольно частое заболевание у северян. И они возникают не только в зимнее время, но и в межсезонье, во время цветения, например. И это одна из причин обратиться к аллергологу и иммунологу.

Андрей Продеус, профессор, главный внештатный аллерголог-иммунолог минздрава Московской области: «Проблемы кожи атипического дерматита, сухость кожи - они выражены. К сожалению, для того, чтобы хорошо заниматься детской кожей и кожей взрослых, надо просто уметь за ней ухаживать. А это вопрос не только доктора, но и самого пациента».

Соблюдение правил гигиены и ухода за кожей, а также правильное питание помогут облегчить симптомы болезненных реакций. А уже лечением займётся профессионал. Осмотры и консультации для детей в Печенгской ЦРБ в этот раз провели невролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог и дерматолог.

Михаил Рязанов, заведующий отделением ультразвуковой диагностики НИКИ детства: «Зачастую приходят детки с какими-то проблемами, мы их выявляем впервые. Будь то пороки развития, либо ряд хронических заболеваний, которые им были ранее неизвестны или они не обращались в лечебные учреждения своего территориального образования, где они проживают».

Встреча с врачами стала важным шагом по повышению доступности и качества медицинской помощи жителям отдалённых населенных пунктов Заполярья. Каждый специалист за день в клинике успел осмотреть порядка 12 маленьких пациентов.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Мы понимаем, как важно приблизить оказание медицинской помощи для населения. Но в данном случае была цель приблизить ещё и консультативную помощь, чтобы если есть необходимость, уточнить диагноз, назначить лечение, либо исключить поездку на центральную базу».

Кроме того, врачи провели научно-практическую конференцию, а также мастер-класс по акушерству и реанимации новорожденных на базе перинатального центра, посетили областную детскую клиническую больницу.