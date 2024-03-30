В Заполярье продолжается 89-я Полярная Олимпиада, Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей, в областном драмтеатре подвели итоги конкурса «Приз зрительских симпатий» 85-го театрального сезона – знаковые даты уходящей недели

В истории с сельхозпредприятием «Полярная звезда», которая ещё недавно была на слуху, кажется, поставлена точка. Стороны, а это само предприятие и закупающий у него молоко Североморский завод, сумели договориться и подписали долгосрочный договор.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Илья Иванов, старший дознаватель ОНД и ПР по городу Мурманску ГЦ МЧС России по Мурманской области, и Максим Широков, заместитель главного инженера - начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал».

Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных субмарин в Баренцевом море. В рамках учения экипажи Ка-27 в паре отработали приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. На первом этапе учения вертолётчики сбросили шестнадцати буёв, тем самым создав гидроакустическое поле, чтобы обнаружить условного противника. Каждый гидрофон настолько чувствителен, что способен прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров. Поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила одна из АПЛ Северного флота, специалисты осуществили с помощью опускаемой станции. На завершающем этапе тренировочных полётов вертолётчики на одном из полигонов флота в Баренцевом море отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Полёты проходили в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Им предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава и наземных служб.

Три дня шёл до посёлка Верхнетуломский, но был вынужден просить помощи у спасателей. В Мурманск на вертолёте доставили рыбака, у которого в отдалении от населённых пунктов сломался снегоход. Если бы не морозы, то пострадавший вряд ли бы обратился в МЧС, вызвать спасателей он решил из-за обморожения. Обнаружить мужчину специалистам экстренного ведомства, а после доставить в больницу удалось меньше чем за полтора часа.

В Мурманске жители дома по улице Павлова уже два месяца находятся без холодной воды. Им приходится приобретать воду в ближайшем магазине...

Жители одного из мурманских домов жалуются на бесконечную вонь в подъезде и квартире, а также летающих насекомых. Всё это из-за бездействия управляющей компании…

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2024 года осталась на уровне января и составила 9,1%. Рост цен на продовольственные товары в регионе был сдержанным. Увеличение темпов прироста цен на одни продукты питания компенсировалось их снижением на другие. Из-за возросших издержек предприятий на логистику быстрее в годовом выражении дорожали мясо и птица. В то же время замедлился рост цен на овощи и некоторые виды рыбы. Вместе с тем повысились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, в частности, на смартфоны и мебель. В числе основных факторов – высокий спрос, опережающий возможности предложения.

Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей. Стратегический объект, без которого сегодняшний Мурманск не представить, был пущен 26 марта 1934 года. Первоначальной задачей станции стала выработка электроэнергии для строительства Нижне-Туломской ГЭС в посёлке Мурмаши, а теплофикация города началась позднее. В 1939 году были проложены первый километр теплотрассы, и шесть самых больших зданий города на проспекте Сталина (теперь Ленина) стали отапливаться централизованно. Работа Мурманской теплоэлектроцентрали способствовала быстрому промышленному и культурному росту города, превращению его в благоустроенный центр Кольского края. Вскоре растущий Мурманск потребовал новых мощностей. В 1973-ем и 1982 году были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове Южная и Восточная котельные Мурманской ТЭЦ, к сетям которых подключили тысячи жилых зданий. Сегодня на теплоэнергетическом предприятии трудятся порядка 700 человек. ТЭЦ обеспечивает теплом 75% потребителей города.

В Мурманске открылась Всероссийская научно-практическая конференция на базе Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича…

В истории с сельхозпредприятием «Полярная звезда», которая ещё недавно была на слуху, кажется, поставлена точка. Стороны, а это само предприятие и закупающий у него молоко Североморский завод, сумели договориться и подписали долгосрочный договор.

В одном из торговых центров Мурманска заработал пост здоровья. Посетители могли протий ряд обследований и получить рекомендации...

Более 15 тысяч северян приняли участие в губернаторском проекте «Витаминизация». Скрининговый проект стартовал два месяца назад. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области подвёл предварительные итоги программы, а также ответил на вопросы зрителей во время прямой трансляции в Центре управления регионом.

В Мурманске прошла II Северо-западная конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Медики обсудили вопросы диагностики, терапии и профилактики инфекций после пандемии коронавируса...

В Мурманске продолжается 89-я Полярная Олимпиада. Спортсмены со всех регионов России до сих пор приезжают в столицу Заполярья, чтобы выступить в своих дисциплинах. В рамках Праздника Севера в Долине Уюта состоялись лыжные старты...

Вдоль мурманских дорог и во дворах заменят почти 11 тысяч фонарей на светодиодные. Это существенно повысит качество освещения в областном центре. Работы сейчас ведут на улице Буркова...

На территории Заполярья продолжается операция «Автобус», основная цель которой – профилактика аварийности, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями пассажирского транспорта. За три дня операции только в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 50 автобусов. Выявлено более 20 различных нарушений, в том числе правил использования тахографа, выпуска на маршрут без технического осмотра и с неисправностями. Были и случаи, когда водители проезжали перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Штраф за такой проступок – 1000 рублей. А вот за рецидив, скорее всего, лишат прав на полгода.

В Мурманской областном драматическом театре подвели итоги конкурса «Приз зрительских симпатий» 85-го театрального сезона и открыли приём заявок на фестиваль «Арктическая сцена» - сразу два больших культурных события состоялись в областном драматическом театре…