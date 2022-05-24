В Заполярье продолжается реализация федерального проекта «Здоровое будущее», в рамках которого в отдаленные уголки региона приезжают врачи узкой специализации

В этот раз «аллергодесант» высадился в ЗАТО Видяево. Визит врачей в посёлок подводников состоялся по инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Консультативно-профилактический осмотр взрослых пациентов и детей провели иммунолог и офтальмолог. Для многих такая помощь необходима при выборе тактики оздоровления.

Никита в амбулатории Видяево завсегдатай. Подросток с детства состоит на учёте, астму у него диагностировали ещё в раннем возрасте.

Никита Быков, пациент, ЗАТО Видяево: «Иногда, когда я болею, затрудняется дыхание».

Маме троих детей для осмотра профильным специалистом приходится ехать в Мурманск, а это стоит не только целого дня, но и тянет за собой ряд сопутствующих бытовых проблем. Поэтому «аллергодесант», стартовавший в рамках федерального проекта «Здоровое будущее», семья Быковых встречает одной из первых.

Наталья Быкова, мама Никиты, ЗАТО Видяево: «У нас давно не было приступов, но последние полгода мы часто болеем… Сказали надо к аллергологу, но мы не смогли записаться. А на последнем приёме сказали, что сюда приезжают, сюда запишут».

Около 8 лет назад у Вадима обнаружили сахарный диабет. К неутешительному диагнозу прибавился и ряд побочных эффектов, таких как резкое ухудшение зрения. Теперь парень вынужден как минимум два раза в год наблюдаться у окулиста. И когда специалисты сами приезжают в город, родители с подростком торопятся на приём

Юрий Истомин-Голубятников, папа Вадима, ЗАТО Видяево: «Удобно, когда по месту: ездить в Мурманск надо отпрашиваться с работы, учёбы».

Для пациентов с вовремя выявленными болезнями легче следовать курсам лечения, что в свою очередь, может обеспечить ремиссию, а при положительном стечении обстоятельств и устойчивый иммунитет для уменьшения количества рецидивов.

Олеся Бобченок, врач аллерголог-пульмонолог детский, Мурманская областная больница, г. Мурманск: «Важно то, что аллергопатологий у нас много и зачастую, за счёт своей малодоступности, попадает к нам редко. Попадает к нам уже в тех стадиях, когда невозможно поставить диагноз, например, бронхиальная астма, хотя до этого момента есть возможность попрофилактировать, полечить, понаблюдать, чтобы сделать всё возможное, чтобы его не было. Конечно, страдает от этого наша область. Когда они приезжают, в лучшем случае, это раз в год, в худшем – раз в несколько лет. Мы должны видеть их чаще, больше, есть в этом потребность. Это важно».

В медучреждении Видяево штат докторов небольшой. Здесь работает всего один педиатр. Терапевт и вовсе ежедневно вынужден приезжать из Колы, такие специалисты на вес золота. Но главное, уверены медики, что помощь жителям оказывается высококвалифицированная, а число врачей стараются увеличивать.

Абдула Гамзатов, и.о. заведующего амбулаторией ЗАТО Видяево: «Я не понимал, с чем придётся сталкиваться. В первый год было трудно, не привык ещё. Теперь проще, привык, знаю, что как устроено».

Неоценимой в этом случае остается поддержка и консультация практикующих коллег. Ведь целей у патрулей здоровья несколько.

Екатерина Сулима, врач аллерголог-иммунолог, главный врач первой детской поликлиники, г. Мурманск, координатор проекта «Здоровое будущее»: «Мы будем продолжать и дальше практиковать данные десанты. Обмениваемся опытом с коллегами: это не только консультативные приёмы, но и образовательная составляющая для медицинских работников, работающих в области».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы от Мурманской области: «Особенностью данного проекта является то, что здесь работают врачи не только государственных учреждений, но и врачи частной практики. Это абсолютно волонтёрское движение медиков, которые по своей собственной инициативе в выходные дни выезжают и осматривают пациентов Мурманской области. У нас до летнего периода запланирован ещё один выезд, а в дальнейшем будем планировать».

Сейчас медики отмечают возрастающее число обострений бронхо-лёгочных заболеваний, многие из которых напрямую связаны с последствиями перенесённой коронавирусной инфекции. Особенно негативно это сказывается на людях в возрасте.

Всего во время визита в ЗАТО Видяево врачи осмотрели более 70 пациентов. По результатам приёмов уточнены диагнозы, скорректировано лечение. Некоторые пациенты приглашены в областной центр для дополнительного обследования. Ранее медицинские десанты уже бывали в больницах и поликлиниках с онкодиагностическими мероприятиями. Проект планируют постепенно расширять и включать в маршрут патрулей больше нуждающихся в специалистах городов и посёлков Мурманской области.