В Заполярье продолжается реализация программы дистанционного мониторинга пациентов, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы

В Мурманской области уже внедрена и активно используется система дистанционного мониторинга пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентам, нуждающимся в коррекции лечения сердца, которые находятся на диспансерном учёте, бесплатно выдают умные тонометры.

Гаджет подключается к смартфону и автоматически передает показатели в приложение «Умный мониторинг здоровья». Здесь не только лечащий врач, но и пациент может отследить их во время всего периода пользования. Также в приложении есть функция напоминания о том, что необходимо измерить давление.

Ольга Ключник, пациент с гипертонией: «Я забываю измерять давление, а так мне робот напомнит … Врачу будет легче и мне».

К слову, для тех, кто не привык пользоваться приложениями, организован другой метод передачи данных. Им могут воспользоваться и обладатели более простых моделей телефонов.

Наталья Петухова, заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»: «Есть система обзвона роботом. С определенного номера будет звонить в определенное время робот и сообщать о вашем самочувствии».

Каждому пациенту подробно объясняют, как пользоваться прибором, также в комплекте идёт инструкция. Тонометр выдаётся на срок от двух недель до двух месяцев. Во время этого периода лечащий врач постоянно отслеживает показатели и в случае чего может связаться с подопечным для консультации.

Наталья Лепинская, администратор кабинета мониторинга здоровья: «Все данные у нас в компьютере накапливаются».

Воспользоваться бесплатной услугой может любой пациент, который нуждается в коррекции лечения.

Аркадий Амозов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»: «Если мы видим, как врачи, что пациент нуждается в том, чтобы откорректировать правильно терапию».

Система вошла в регион массово, всего заготовлено 30 тысяч приборов. Самое удобное, что они выдаются пользователям временно, а после прибор отправляется к следующему человеку. По словам экспертов, теперь лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Мурманской области станет ещё более прогрессивным и эффективным, причём речь не только о больших городах. Программа доступна на всей территории региона.