В Заполярье продолжают создавать комфортную городскую среду

В Мурманской области появляются новые молодёжные пространства, спортивные и детские площадки, различные зоны отдыха. Местом притяжения в городе Кола, например, стала новая поморская набережная.

Строительство самой крупной набережной Мурманской области в самом разгаре. Её торжественное открытие произошло ещё в прошлом году – к юбилею города. Уютные детские площадки, скамейки и красивый вид на залив сразу полюбились местным жителям и гостям города.