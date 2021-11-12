День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.21 19:30
В Заполярье продолжают создавать комфортную городскую среду
В Мурманской области появляются новые молодёжные пространства, спортивные и детские площадки, различные зоны отдыха. Местом притяжения в городе Кола, например, стала новая поморская набережная.
Строительство самой крупной набережной Мурманской области в самом разгаре. Её торжественное открытие произошло ещё в прошлом году – к юбилею города. Уютные детские площадки, скамейки и красивый вид на залив сразу полюбились местным жителям и гостям города.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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