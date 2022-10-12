В Заполярье проходит четвёртый по счёту Фестиваль музеев Северо-Запада

Площадки расположены в двух городах: Кировске и основная - в Мурманске. На торжественном открытии побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманском областном краеведческом музее помимо собственных выставок удалось разместить ещё 11. Их представили сотрудники музеев со всего Северо-Запада. Помимо экспозиций они также подготовили мастер-классы, представления, квесты и прочие развлечения для гостей.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Так как мы региональный музей, то мы делали акцент на региональные музеи. Но так не состоялось ни в один год, потому что региональные музеи, если посмотреть на историографию музеев в нашей стране, очень много создано в октябре. И наш фестиваль периодически стыковался с большими проектами других регионов».

Узнать о том, как создавали лучший фарфор в стране, можно на площадке Новгородского музея. Его сотрудники не только знакомят с историей уже закрытых заводов, но и проводят мастер-классы по созданию расписных блюдец из фарфора.

Арина Березовская, заведующая отделом музея художественной культуры Новгородской земли: «У нас в своё время на территории было четыре фарфоровых завода. Работали они очень успешно до 2000-х годов. К сожалению, сейчас производство на нашей территории не существует. Но наш музей сохраняет историю всех заводов. Показываем, в том числе и знаменитую новгородскую кобальтовую посуду».

А представители музея из Республики Коми показали национальные костюмы Усть-Цильмы. Наряды можно увидеть не только на куклах, но и на самих работника учреждения.

Мария Канева, научный сотрудник Усть-Цилемского историко-мемориального музея А.В. Журавского: «Усть-Цильма – старинное село, которое стоит уже 480 лет на матушке Печоре. И с давних времён сохранились у нас обряды, обычаи, традиции и костюм, который до сих пор носят. Его шьют по фасону XVI века. Передают его из поколения в поколение, от бабушки внучке. Сейчас эти костюмы, как семейная реликвия, но и молодёжь шьёт для себя комплекты одежды. С удовольствием их носят».

С каждого музея по одной выставке, которая ближе познакомит гостей с культурными особенностями жителей Северо-Запада нашей страны. Кроме того, площадка фестиваля открыта и в Кировске. А ещё организаторы сообщили, что через год планируют объединить фестивали музеев Северо-Запада и Арктики, сделав это событие ещё масштабней и интересней.