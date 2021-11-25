В Заполярье проходит научный форум «Шаг в будущее»

Уже не первый год наш регион становится площадкой для проведения этого масштабного мероприятия. Юные экологи, физики и техники предоставляют свои личные разработки и проекты на суд жюри. Конкуренция огромная, но победить должны сильнейшие.

В этом году пандемия коронавируса не позволила заполнить залы «Лапландии» юными исследователями и изобретателями – научный форум «Шаг в будущее» прошёл в онлайн-формате. Молодые учёные представляли свои уникальные проекты. Направления самые разные: от экологии и медицины до физики и астрономии.

Евгения Александров, член жюри, доцент кафедры естественных наук Мурманского арктического государственного университета: «Действительно, в этом году очень сильные и интересные работы. Ребята изобрели съедобную посуду, буквально вчера рассказывали, как сделать посуду из сыра, шоколада, теста, как приготовить альтернативу пластиковой посуде. Действительно, очень инициативные, идейные ребята, которые в будущем составят научную элиту нашего общества».

Такие форумы отчасти должны помочь решить острую проблему нехватки кадров для исследовательской работы в Арктике.

Денис Скрыганов, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора: «Сейчас работа только началась, мы только несколько проектов посмотрели. Традиционно есть проекты сильные, разработки сильные. По опыту прошлых лет можно сказать, что ребята мыслят в тех категориях, которые жизненно важны и востребованы. Это и технологии использования беспилотных средств, технологии энергосбережения, оптимизации работы с коммунальными ресурсами. Очень много практических разработок. Надеюсь, что сегодняшний день нам принесёт новые проекты, идеи и мы сможем их по достоинству оценить».

Ученик мурманской гимназии №2 Виталий Моренко, несмотря на свой юный возраст, занимается совсем недетскими разработками. Погружаться в науку он начал ещё с начальной школы, уже во втором классе написал свою первую детскую научную работу. С 2018 года молодой учёный работает над оптическим прибором для диагностики нарушения зрения на ранней стадии и буквально в домашних условиях.

Виталий Моренко, участник научного форума «Шаг в будущее»: «На данный момент арсенал кабинетов доврачебного досмотра не имеет в своём распоряжении простого в использовании оборудования для регистрации патологии органов зрения. Я же представляю современную диагностическую систему для регистрации помутнения роговицы, хрусталика и стекловидного тела на ранней стадии».

Задача перед жюри стоит непростая – из более 350 участников комиссия должна выбрать несколько лучших. Победители будут представлять наш регион на федеральном этапе, а также получат грамоты, дипломы и поощрительные призы от спонсоров.