В Заполярье проходят состязания главного спортивного события года – Праздника Севера

Праздник Севера – событие, давно ставшее доброй спортивной традицией в нашем регионе. В этому году он включает в себя 16 соревнований по 11 видам спорта. В былые времена праздник называли Полярной Олимпиадой и не без причины. Как правило, здесь выступают почти все представители зимних видов спорта: конькобежцы, лыжники всех мастей, биатлонисты.

Последние сейчас проходят региональный этап всероссийских соревнований. Ребята не скрывают своего волнения, ведь каждый хочет победить. К примеру, Яна приехала к нам из Архангельска впервые, девушка выступает в категории 17-18 лет. В спорте она всего три года, однако, за её спиной уже есть призовые медали. По её словам, попадания в десятку не всегда обеспечиваются одним лишь мастерством стрелка.

Яна Сысоева, биатлонистка: «Хочу показать хороший результат, но стрельба – это всегда лотерея, не знаешь, что будет».

А вот Алёна – наша землячка – занимается биатлоном уже 7 лет, и каждый год принимает участие в Празднике Севера. При этом, как нам призналась девушка, она до сих пор испытывает лёгкий мандраж перед каждым забегом.

Алёна Казакова, биатлонистка: «Страшно, каждый раз, сколько бы я не бегала, сколько бы лет не занималась. Каждый раз выходишь на старт как в первый раз. И трясёт также, как в первый раз».

Сейчас к нам приехали спортсмены практически со всего Северо-Запада. К чести наших атлетов - они практически всегда занимают достойные позиции в турнирных таблицах.

Михаил Воронков, президент Федерации биатлона Мурманской области: «В рейтинге СБР (Союз биатлонистов России. – Авт.) 47 регионов, мы находимся на 16 месте. Это неплохо, мы находимся там достаточно стабильно. За последние пять лет мы ниже не опускались. Были на 12, на 11 месте».

Многим спортсменам хотелось бы видеть на трибунах зрителей, но в будние дни, когда проходит большинство соревнований, народ не подтягивается. А запланировать все старты на выходные невозможно. Да и смотреть горожане предпочитают на марафон и гонки на оленьих упряжках, раньше эти события организовывали в один день.