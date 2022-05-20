В Заполярье проснулись медведи

В социальных сетях северяне поделились видео, встречи с медвежонком в районе Териберки.

Косолапый перебежал дорогу, а потом продолжил спокойную прогулку, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили.

Несмотря на то что в Териберке ещё лежит снег, медведи уже проснулись. Сейчас они ищут себе еду, но кормить их людям смертельно опасно. Поэтому лучше держаться подальше от диких животных.