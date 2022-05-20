День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.22 19:30
В Заполярье проснулись медведи
В социальных сетях северяне поделились видео, встречи с медвежонком в районе Териберки.
Косолапый перебежал дорогу, а потом продолжил спокойную прогулку, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили.
Несмотря на то что в Териберке ещё лежит снег, медведи уже проснулись. Сейчас они ищут себе еду, но кормить их людям смертельно опасно. Поэтому лучше держаться подальше от диких животных.
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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