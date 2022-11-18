В ноябре медицинское сообщество всего мира занимается информационной профилактикой рака лёгких.

В Заполярье рак лёгких стабильно входит в число заболеваний, от которых умирает больше всего северян. В группе риска, в основном, курящие и лица мужского пола. Для выявления новообразований применяют различные средства диагностики, но порой пациенты слишком поздно обращаются к специалистам.

Кирилл Михайлов, заведующий Отделением торакальной онкологии и опухолей кожи: «Дело в том, что данная патология протекает, по большей части, бессимптомно. К сожалению, в 50% выявляется больные уже на достаточно запущенной стадии заболевания. Среди рутинных методов обследования, которые можно порекомендовать пациентам, которые используются активно, - это выявление болезни путём флюорографии. Но, к сожалению, этот метод очень низко эффективный в плане диагностики рака лёгкого. Более тонкие методы исследования – это мультиспиральная компьютерная томография и фибробронхоскопи».

Именно своевременная и правильная установка диагноза в разы повышают шансы на выживание. Для такого рода исследований применяются самые разные методики. Например, фибробронхоскопию. Эта процедура напоминает ФГДС, только здесь трубка с камерой заводится не в пищевод, а в трахею и бронхи. Данные компьютерной томографии также активно используются при лечении и считают наиболее точными.

Специалисты областного онкодиспансера отмечают, что на сегодняшний день лечение рака лёгких опирается на хирургические методы. Химиотерапия тоже применяется, но и она призвана подготовить организм пациента к оперативному вмешательству. Конечно же, практически всегда в процесс лечения включены специалисты смежного профиля.