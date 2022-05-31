В Мурманской области проживают 107 тысяч семей с детьми. Из них порядка 67 тысяч – получатели различных мер поддержки. Об этом шла речь во время заседания правительства Мурманска области.

В Мурманской области проживают 107 тысяч семей с детьми. Из них порядка 67 тысяч – получатели различных мер поддержки. Об этом шла речь во время заседания правительства Мурманска области.

Сейчас в Заполярье семьям с детьми оказывают 25 федеральных и региональных мер поддержки. Общий объём финансирования составляет более 7 млрд рублей. Кроме того, из областного бюджета планируется дополнительно выделить порядка 400 млн рублей.

Значительная часть субсидий носит адресный характер, они привязаны к уровню дохода семьи. Не перестают появляться и новые выплаты.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Региональное правительство мерам поддержки семей с детьми уделяет первостепенное значение. Это находится в приоритете. По запросам мы прорабатываем, в том числе поручения главы региона и возможность введения новых мер».