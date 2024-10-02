День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.24 19:30
В Заполярье снимают фильм про девушку, которая сбежала из Москвы в Мурманск
Девушка мечтала добраться до домика у Баренцева моря и её желание наконец исполнилось.
Фильм «Шла Саша» снимают как в столице Заполярья, так и в самых живописных местах региона. Например, в Териберке, куда очень хотела попасть главная героиня киноленты.
Картина представляет из себя полнометражное кино, которое расскажет о девушке Саше, которая уезжает из Москвы от мужа-абьюзера в домик на краю света.
В поморском селе девушка понимает, что несмотря на то, что она сбежала от прошлой жизни, перечеркнуть её невозможно.
Над фильмом «Шла Саша» работает режиссёр Юля Войтюк.
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