В Заполярье состоялся ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучшего звена газодымозащитной службы Мурманской области»

Никакие препятствия не могут остановить огнеборцев на пути к спасению людей! По итогам соревнований все призовые места второй год подряд заняли команды Специального управления №48 МЧС России.