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В Заполярье стартовал федеральный проект «Шахматы - школе»

Теперь школьники смогут заниматься этим видом спорта бесплатно в стенах родных образовательных учреждений.

Первоклассники международного лицея №1 стали участниками нового проекта. Теперь после уроков они будут ходить на дополнительные занятия по шахматам. Там они учат правила игры и названия фигур, разыгрывают первые шахматные партии.

Сергей Кулаков, директор мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Шахматы - это определенный инструмент, который имеет определенные жесткие правила. Но здесь ребенок может творить. Он погружается в эту игру и в уме начинает рассуждать, мыслить, выстраивать стратегию игры. Это самый хороший инструмент развития наших детей».

Николай Малов, начальник отдела дополнительного образования, воспитания т оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области: «Мы уверены, что данный проект поможет ребятам развить внимание, память, мышление. И это скажется положительно на повышении качества образования в Мурманской области».

К проекту уже подключились 20 образовательных учреждений Мурманской области. Занятия проводятся для учеников начальных классов. На занятия к юным шахматистам приходят и старшие наставники. Семиклассница Ульяна опытный спортсмен - победитель турнира Мурманской области и участница чемпионата России. С трех лет играет в шахматы.

Ульяна Козлова, ученица международного лицея г. Мурманска: «Мы отслеживаем, чтобы все правильно ходили не нарушали правил. И помогаем развивать какие-то стратегии и подсказываем, как правильно ходить, как съесть, где защитить».

Занятия в рамках проекта проводятся бесплатно по 2-3 раза в неделю. Также помимо этих уроков, школьники могут играть в шахматы и в «Лапландии». На базе «Кванториума» работает шахматная гостиная. Здесь на постоянной основе занимаются около 60 детей. Однако любой ребенок может прийти вместе с друзьями или родителями и поиграть бесплатно.

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