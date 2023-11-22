В Заполярье стартовал конкурс «Окно в Новый год 2024»

Организаторы творческого испытания принимают работы до 15 января. К участию допускаются в том числе и организации.

Условия простые - украсить окна дома или офиса и выложить фото результата у себя на странице в «ВК» с хештегами: #окновновыйгод2024 #насевережить #насеверекрасиво.

На время конкурса необходимо открыть свою страницу. Приветствуются работы, отражающие историческую, культурную, патриотическую тематику, основные вехи становления и развития Мурманской области. От одного участника принимается только одна фотография.

Все работы, подходящие под требования конкурса, будут выгружены в альбом на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте», а с 18 по 21 января пройдёт народное голосование и 250 победителей получат призы.