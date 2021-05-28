В последние дни весны сильный ветер и град вновь заставляют мурманчан доставать из недр шкафов зимние куртки и пуховики. Кому-то придётся смириться с капризами северной погоды, а кто-то мчит на отдых в тёплые края. В Заполярье стартовала летняя выездная оздоровительная кампания для школьников.

Сегодня на перроне железнодорожного вокзала немного суетно: десятки родителей отправляют своих чад в дальнее путешествие, вслед уходящим в вагон детям летят напутственные слова и пожелания. Буквально через несколько минут поезд тронется и увезёт юных северян к морю, солнцу и веселью. Правда, избавится от переживаний полностью у родителей всё равно не получается.

Константин Чирков, папа: «Волнуемся за то, как он там освоится, как он найдёт общий язык в коллективе».

В жаркий зной юга России уезжают более 150 школьников. Ребята направляются в пансионат «Юбилейный» Туапсинского района. Путь не близкий, но юным северянам будет чем заняться. Для них сопровождающие подготовили развлекательную программу, не забыли и про меры безопасности.

Детские лагеря – неотъемлемая часть жизни многих детей. Именно там они учатся жить без родителей, следить за собой и заводить новые знакомства.

Ксения Морозова, школьница: «Мне нравится в лагерях, там можно найти друзей, всё время по вечерам дискотеки, разные выступления. Мы собирались всё время, на гитаре играли. Было очень весело».

Настроение на перроне у всех разное: кто-то волнуется, ведь едет в лагерь в первый раз, а кто-то сбегает от ненастной мурманской погоды е.

В этом году планируется отправить на отдых более 4700 детей. Родителям необходимо оплатить 25% от стоимости путевки, остальную часть суммы покрывает бюджет.