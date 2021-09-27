В Заполярье стартовала плановая детская вакцинация от гриппа

О всех преимуществах прививки рассказали в Мурманской городской детской поликлинике №1.

Несмотря на то, что во всём мире бушует пандемия коронавируса, необходимо продолжать вакцинироваться и от других болезней. Но для некоторых людей даже мысль о медицинских иглах и инъекциях представляет психологический барьер – все эти страхи идут глубоко из детства. Как предотвратить травму и подготовить ребёнка к такой важной медицинской процедуре, рассказала медицинский психолог Мурманской городской детской поликлиники №1.

Эмилия Хурсанова, медицинский психолог ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1»: «Очень важно перед вакцинацией, перед любой манипуляцией медицинской подготовить ребенка, заранее рассказать ему о том, что будет с ним происходить. Например, если мы говорим про укол: проиграть дома эту манипуляцию. Например, игра раньше называлась «доктор». Многим деткам это помогает не боятся процедурного кабинета, не боятся медицинских работников, которые сейчас постоянно находятся в масках и белых халатах».

Через руки Юлии Глуховской уже прошла не одна сотня детей. Все они разные – кто-то бесстрашно подставляет маленькую руку, а кто-то прячется за спину мамы. Но медсестра уверена, что к каждому можно найти подход.

Юлия Глуховская, медицинская сестра ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1»: «Мы в первую очередь с ними разговариваем, объясняем, что мы планируем делать, озвучиваем, что мы будем их мазать ваткой спиртовой, немножко ущипнём. Про укол мы не говорим, потому что они понимают, что укол – это неприятно, немножко обходим эти слова».

Грипп считается самым опасным заболеванием среди всех ОРВИ и прежде всего, страшен своими осложнениями. Единственный действенный способ профилактики — это вакцинация. Вокруг неё ходит много мифов, один из них мы готовы опровергнуть.

Екатерина Сулима, главный врач: «Самый распространенный миф – это то, что «я привился, привил своего ребёнка, а он заболел. Невозможно заболеть, привившись инфекцией. Могут быть гриппоподобные симптомы, но, если такое течение развивается, как правило, говорит о том, что ребёнок был в инкубационном периоде – инфекция, не грипп, уже была и в течение процесса дала свои симптомы. Это течение инфекции, которая параллельно возникла».

Оптимальное время для вакцинации сентябрь и октябрь. Прививать детей необходимо хотя бы за месяц до начала предполагаемого роста заболеваемости. Об этом хорошо знает Юлия Смирнова. Своего сына девушка прививает ежегодно, не забывая при этом о поддержке.

Юлия Смирнова: «Пока едем, убеждаем его, что это не больно, что мы же это делали. Ему уже 6-й год, помнит всё, ничего страшного. Я считаю, что надо делать, чтобы не болели».

Врачи уверены, если привить не менее 60% детского населения, то удастся создать коллективный иммунитет, в этом случае вирус гриппа распространяться почти не будет.