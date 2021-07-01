В Заполярье стартовала предвыборная кампания

Кандидаты, которые будут бороться за места в областной Думе, уже активно подают свои документы. Среди них и директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

Сергей Кулаков намерен избираться в Мурманскую областную Думу. По итогам праймериза кандидата поддержали более 3200 избирателей. Стоит отметить, что директор «Лапландии» - коренной мурманчанин, поэтому он как никто другой знает городские проблемы и готов их решать.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Люблю родной город. Хочется принимать решения, участвовать в жизни нашей области, города, поэтому принял решение стать депутатом Мурманской областной Думы».