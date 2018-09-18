В Заполярье стартовали ежегодные соревнования «Юный спасатель»

В этом году они пройдут в новом формате. Ребята будут демонстрировать навыки спасения людей на суше, в воде и в случае техногенной аварии. Так же им предстоит продемонстрировать свои творческие способности, в том числе к рисованию.

Вытащить человека из полыхающего здания, спасти утопающего на воде и не дать пострадавшему погибнуть под завалами после взрыва - эти жизненно-важные навыки должны показать юные спасатели. Учитывается не только скорость, но и точность выполнения заданий. Состязания проходят в три этапа, безопасность ребят, при этом, на первом месте.

- Мы стараемся сделать так, чтобы всё было организовано для детей безопасно, - говорит Сергей Халецкий, главный судья соревнований, - чтобы никто не получил травмы. Предупреждаем участников соревнований, что главное для нас не время, главное - безопасность. Жизнь всегда самое важное у нас.

В соревнованиях участвуют четыре команды из ЗАТО Александровск, Заозёрска и Мурманска. Для многих соревнования - дело знакомое, но готовиться каждый раз приходится серьёзно. Испытания к каждым годом становятся сложнее и насыщеннее. Успехи опытных товарищей - отличный стимул для новичков.

В ходе соревнований ребятам предстоит использовать спасательные средства. Со многими и них они уже знакомы и умело обращаются.

- Работаем мы с ручным насосом и со специальной гидравлической системой, - делится своими полезными навыками Андрей Пуцков, капитан команды (г.Заозёрск). – Гидравлика нам помогает во время техногенной аварии, например, спасению пострадавших из под завала, проникновению в само здание.