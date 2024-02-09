В Заполярье танкисты Северного флота отработали навыки стрельбы из штатного вооружения

Занятия проходили на полигоне в составе взводов, которые совершенствовали свои навыки на «арктических» модификациях танках Т-80.

На первом этапе экипажи танков выполняли нормативы по загрузке трёх артиллерийских выстрелов и пулеметной ленты. На следующем – стрельбу из основного калибра с ходу по мишеням на дистанциях до двух километров.

А механики-водители, в свою очередь, оттачивали взаимодействие между тремя боевыми машинами, двигаясь по огневому рубежу.

Занятия проходили в суровых арктических условиях как днём, так и ночью под руководством опытных офицеров и инструкторов, имеющих опыт, полученный во время специальной военной операции.

Танки Т-80БВМ, которые ещё называют «арктическими», способны выполнять боевые задачи в различных климатических условиях. Благодаря усовершенствованным газотурбинным двигателям они могут запускаться при температуре ниже –20 градусов без предварительного прогрева. Их преимущества заключаются в высокой скорости и маневренности.