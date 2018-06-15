В Заполярье увековечили память героя Валентина Варенникова

В арктической бригаде Северного флота в Алакуртти открыли памятник прославленному генералу армии, Герою Советского Союза Валентину Варенникову.

Выдающийся военачальник и государственный деятель Валентин Варенников юношей ушёл на фронт, прошёл Великую Отечественною войну - от Сталинграда до Берлина, участвовал в Параде Победы 1945 года. В 80-е годы прошлого века командовал советскими войсками в Афганистане, руководил подразделениями Министерства обороны при ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Был удостоен высшего звания «Герой Советского Союза».

- Это был мудрый, настойчивый, решительный командир, честный и прекрасный воспитатель, - рассказывает о герое Виктор Ермаков, генеральный инспектор Министерства обороны РФ. - И самое главное, он был очень человечным. Во время войны в Афганистане мы всегда вспоминали его слова: «Война идёт, а личный состав нужно сберегать. Пускай гибнет враг, а наш солдат останется живой».

Памятник генералу установили на Кольской земле неслучайно, так как Валентин Варенников прослужил в Заполярье 15 лет.

В церемонии открытия монумента приняли участие заслуженные военачальники и ветераны, представители руководства региона, областных общественных организаций, личный состав арктической бригады, юнармейцы, внучка Варенникова и командующий Северным флотом.

- Традиции, заложенные генералом армии Варенниковым, не только заложены в этой бригаде, они заложены в наших Вооруженных силах, - отмечает Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Поэтому сегодня мы участвуем в таком важном событии. Во-первых, здесь присутствуют военачальники, родственники генерала Варенникова. Связь времен не должна прерываться, особенно в военном деле, это особенно важно.

В Алакуртти установлен единственный в России памятник Валентину Варенникову. Этим фактом военные моряки особенно гордятся.