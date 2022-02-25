В регионе активно развивается сфера туризма. Только в прошлом году отдыхать на север приехали более 450 тысяч человек и этот поток планируют увеличить более чем в два раза. Об этом рассказала заместитель губернатора мурманской области Ольга Кузнецова на пленарной сессии «Дальний Восток и Арктика: будущее за туризмом».

В Заполярье уже сформированы туристические бренды, среди которых «Арктическая кухня», горнолыжный спорт, северное сияние, культурное наследие коренных народов и другие. Несмотря на это, многие путешественники приезжают на Крайний Север ради посещения уникальных природных территорий. По словам вице-губернатора Ольги Кузнецовой, даже в условиях повышенного туристического потока необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить места обитания редких видов и природные ландшафты.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Этот год у нас объявлен Годом экологического туризма. В его рамках будет проводиться поддержка экологического туризма, развитие особо охраняемых территорий, создание на них соответствующей базы, инфраструктуры, оборудованных смотровых площадок. В первую очередь, это касается природного парка Териберка. К тому моменту, когда сойдёт снег, уже можно спокойно передвигаться пешком по этой территории и проводить время безопасно на территории природного парка».