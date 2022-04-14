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В Заполярье возобновили партнёрские роды

Напомним, они были приостановлены 2 года назад в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако теперь к старому списку требований прибавились новые.

Будущие мамы Мурманской области теперь могут ждать заветного дня со спокойным сердцем, ведь знают, что рядом с ними в самый тяжёлый, в то же время самый прекрасный момент будет любимый человек. С 1 апреля в Мурманской области возобновили партнёрские роды.

Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Это замечательно, это просто супер, потому что все наши пары, все наши роженицы и их мужья всегда любили эту услугу, всегда любили эту практику, поэтому, когда её не было в течение двух лет было много разговоров, было много жалоб, но так или иначе, всем было понятно, что эти ограничения были связаны с профилактикой заноса новой коронавирусной инфекции в родовспомогательные учреждения».

Главная цель партнёрских родов — это, в первую очередь, поддержка роженицы, именно поэтому будущему отцу важно не просто присутствовать в родильной палате, но и активно помогать будущей маме.

Регина Данилюк, заведующая родовым отделением: «Пока идёт первый период – самый длительный - схватки они будут вдвоем. Между схватками женщина может делиться своими ощущениями с мужем, как проходят они, могут разговаривать на любые отвлеченные темы. Поэтому время быстрее проходит, физически муж может делать массаж крестовой области, плечевого пояса, вместе походить по родильному боксу, подышать».

Чтобы близкий человек мог зайти в операционную в момент родов, ему предварительно необходимо сдать ряд анализов, в том числе и на коронавирус.

Регина Данилюк, заведующая родовым отделением: «У мужа также должна быть флюорограмма, которая годна год, кровь на ВИЧ, гепатит и сифилис – это всё сдаётся при постановке на учёт в женской консультации. Далее - сертификат о вакцинации ковид и ПЦР-тест, который годен в течение 48 часов».

Стоит отметить, что партнёрские роды – это не только про мужа или молодого человека. Поддержать женщину также могут родители, друзья и другие близкие люди, готовые разделить с ней один из самых радостных моментов в жизни.

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