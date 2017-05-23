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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.17 19:30

В Заполярье впервые в истории Мурманска прошёл «Геймджем»

Программисты, художники и гейм-дизайнеры соревновались в умении создавать компьютерные игры.  41 человек в составе 16 команд  - и все с огромным желанием победить.  Борьба серьёзная, а ценные призы не так важны, как возможность попасть в команду «Game Insight» в Мурманске. Компания «Мурманские мульти сервисные сети» предоставила участникам «Геймджема» высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет.

Без сна и отдыха - профессионалы и  новички участвовали в двухдневном марафоне по созданию компьютерных игр. Чтобы компьютерщики не смогли воспользоваться заранее подготовленными материалами, тему им объявили лишь за сутки до мероприятия. Творчество стимулирует ребят работать на полную катушку. Ведь для многих из них это шанс превратить хобби  в работу, а  для некоторых -  возможность проверить свои силы в разработке игры.

- Мы на рынке мобильных игр уже работаем давно, - отмечает Полина Гладилина, руководитель компании по внешним коммуникациям «Game Insight». - Пришел момент, когда мы готовы поделиться своим опытом и помочь ребятам, которые только начинают свой путь в разработке игр, помочь им сделать свои первые шаги.

На протяжении 48 часов новичкам помогали менторы - сотрудники из мурманской студии «Гейм инсайт», которые консультировали участников гонки в разрешении сложных ситуаций.

- Я только учусь, только начал этим заниматься,  - рассказывает Андрей Исаев, участник «Game Jam». – У меня есть некоторые наработки, но ничего полноценного я не выпускал. Для меня это сложно, здесь очень много разных тонкостей и нюансов.

Подавляющее большинство участников конкурса - парни, но среди тех, кто борется за победу, есть и представительницы прекрасного пола. Они уверены, что могут сражаться наравне с мужчинами. Таня – программист, а   Ира – художник, в таких соревнованиях они новички, но девушки надеются, что это даст им хороший шанс связать свою жизнь с созданием игр. «Это сложно, но это интересно! – говорят Таня Страту  и Ира Сенинец, участницы «Game Jam». - Когда ты узнаешь новую информацию, создаешь что-то своё, что-то новое, видишь результат, то это так душу греет».

Среди участников конкурса представители разных профессий - технических и художественных. Доказать, что хобби вполне может стать полноценной работой, пытались, например,  и инженер-эколог, и психолог. Все были готовы идти до победного финиша.

- Когда хобби не приносит денег, когда это не работа, то это прекрасно, - считают Роман Спирин и Александр Седов, участники «Game Jam». - Тут я готов провести 48 часов, не напрягаясь. Я здесь буду здесь сидеть 48 часов, пока не упаду в голодном обмороке.

Для самых увлеченных организаторы приготовили даже спальные места и питание. А для того, чтобы процесс не прекращался ни на минуту, надежную связь предоставила компания «Мурманские мультисервисные сети» - на все 48 часов участникам «Геймждема» был бесплатно предоставлен высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет на скорости 100 Мбит/с.

 

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