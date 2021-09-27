В Заполярье выберут самый активный населенный пункт по итогам соцопроса направленного на качество транспортного обслуживания

Тема комфорта северян имеет ключевое значение, ведь в настоящее время в общественном транспорте Мурманской области ежедневно совершается около 180 тысяч поездок.

Как сделать путешествие на общественном транспорте комфортным и спокойным? Ответ на этот вопрос ищет Минтранс Мурманской области. Совместно с Центром управления регионом ведомство организовало конкурс – его победителем станет населенный пункт, жители которого наиболее активно примут участие в опросе.

На сегодняшний день респондентами стали 0,7% пассажиров региона. Наиболее активны жители Мурманска, на втором месте Кандалакша, Североморск и Ковдор, бронзу забирают - Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. Небольшие населенные пункты также стараются не отставать, среди них Ловозеро, Ревда, Туманный и Ёна.

Принять участие в анкетирование может любой желающий – опрос носит анонимный характер.