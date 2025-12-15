В Заполярье ярко проходят губернаторские ёлки

Артисты Мурманского областного драматического театра приехали поздравить с праздником юных жителей Кандалакши.

Миша Назаренко и Катя Кузнецова впервые пришли на губернаторскую ёлку. Малыши ещё не знают, что их ожидает во Дворце культуры Кандалакши, но верят в новогоднее волшебство и даже в добрую Снежную королеву.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Снежной королевы не будет в этой сказке. Будет Снегурочка, будет Дед Мороз и будут такие яркие, интересные персонажи, например, Золотой цыпленок, который вылупился из золотого яйца. Будут герои, которые решили на этом нажиться. Это хитроумный Лис и добродушный, вроде бы и злой, но на самом деле очень добрый Волк, которые решили украсть яйцо и высидеть золотую Курочку Рябу, чтобы потом та несла им золотые яйца, а они на этом бы обогатились».

Спектакль «Золотой цыпленок» - современная постановка не только о добре и зле, но и о семейных ценностях.

Яркие эмоции и незабываемые впечатления каждый год юным северянам дарят артисты мурманских театров на губернаторских ёлках во всех муниципалитетах региона.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Очень приятно было вчера осознавать, когда дети внимательно смотрели, сопереживали героям. Например, у мальчика младшего школьного возраста спросили: «О чем спектакль? Как ты это понял?», - он сказал: «О том, что надо любить маму и папу и остерегаться чужих людей».

Для юных кандалакшан, посещение губернаторской ёлки превращают обычный зимний день в настоящий праздник, который становится предвкушением предстоящего Нового года.

Маргарита Образцова, директор Дворца культуры «Металлург», г. Кандалакша: «Третий год на базе Дворца культуры «Металлург» проходит такое значимое событие, как губернаторская ёлка. Есть возможность у ребят Терского района, города Полярные Зори, Кандалакшского района посетить такое замечательное новогоднее мероприятие. Мы надеемся, что каждому ребёнку очень понравится и запомнится это представление».

В этом году сказочные герои с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят 20 тысяч юных северян, имеющих выдающиеся достижения в общественно-полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, малышей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и, конечно, детей участников специальной военной операции.

Маргарита Образцова: директор Дворца культуры «Металлург», г. Кандалакша: «Сегодня наш Дворец культуры «Металлург» во время губернаторской ёлки посетят 706 человек. Здесь не только маленькие дети, но и подростки. Я надеюсь, что подарки очень интересные и ребят ждёт приятный сюрприз».

В конце праздника Дед Мороз со Снегурочкой подарили ребятам не только игрушки и сладости, но и рассказали, что важно всегда быть вместе и тогда любые преграды можно будет преодолеть.