В Заполярье заработала программа дистанционного мониторинга пациентов, страдающих хроническими заболеваниями

Теперь лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Мурманской области станет ещё более прогрессивным и эффективным.

В мурманских поликлиниках начали бесплатно в рамках программы дистанционного мониторинга раздавать умные тонометры людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прибор прост в использовании, а главное, автоматически фиксирует показания в «личном кабинете» и сообщает их лечащему врачу.

Получить устройство для измерения артериального давления могут пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые катастрофы, а также все те, кто нуждается в коррекции лечения.

Аркадий Амозов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»: «Если мы видим, как врачи, что пациент нуждается в том, чтобы откорректировать правильно терапию … Передаваемые данные будут попадать в программу дистанционного мониторинга».

Гаджет подключается к смартфону и автоматически передаёт показатели в приложение «Умный мониторинг здоровья». Здесь пациент может отследить показания давления за весь период пользования, а также поставить напоминания на удобное для него время. Ольга Ключник – одна из первых, кто получил умный тонометр. Как и многие северяне, она страдает гипертонией.

Ольга Ключник, пациент: «Я забываю мерить давление, а так мне робот напомнит … И врачу будет легче, и мне».

Тонометр выдается на срок от 2 недель до 2 месяцев. Во время пользования прибором лечащий врач постоянно отслеживает состояние пациента и в случае чего может связаться с ним для консультации.

Наталья Лепинская, администратор кабинета мониторинга здоровья: «Все данные у нас в компьютере, хранятся в программе».

Суровые условия Арктики, особенности организма, возраст – и это только несколько причин возникновения повышенного давления. В регионе 30000 пациентов, страдают артериальной гипертензией, именно им в первую очередь необходимо отслеживать состояние своего здоровья.

Александр Андреев, директор бизнес-вертикали компании, предоставляющей цифровые медицинские сервисы: «Важно отметить, что 76 процентов достигают компенсации …Мы можем адаптировать программу под особенности региона».

Распоряжение об ускорении внедрения полезной программы для северян дал губернатор Андрей Чибис во время одного из оперативных совещаний.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сегодня мы проходим клиентский путь, оттачиваем все шероховатости для того, чтобы жители Мурманской области своевременно могли получить медицинскую помощь».

Принять участие в проекте и получить свой умный тонометр можно в Мурманских городских поликлиниках №1 и №2. А программа дистанционного мониторинга пациентов заработает в течение 2025 года по всей области.