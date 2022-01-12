В Заполярье зарегистрировано 4 новых резидента Арктической зоны

Инвестиционный проект первой компании – строительство рыбацкой деревни в Териберке. Предприниматель планирует оборудовать места для размещения рыболовной оснастки, зоны отдыха и рыбный аутлет.

Вторым резидентом стала компания с проектом создания многофункционального туристического комплекса в Кировске. Стоимость проекта порядка 10 миллионов рублей, будет создано 5 рабочих мест.

Третий индивидуальный предприниматель построит мини-гостиницу в Кандалакше за 4 миллиона рублей и откроет 3 новых рабочих места.

Четвертый инвестор откроет в Кировске производственный цех для выполнения сварочных работ для предоставления различных услуг.

Узнать подробнее об условиях получения статуса резидента АЗ РФ можно на официальном сайте https://arctic-russia.ru/