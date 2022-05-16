В Заполярье завершено расследование уголовного дела по факту попытки незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере, а также хранения оружия и боеприпасов

Полицейским поступила информация о причастности 53-летнего жителя Мурманска к незаконному обороту наркотиков. В ходе досмотра квартиры подозреваемого было обнаружено 6 пистолетов, пригодных для стрельбы боевыми патронами, а также полиэтиленовые пакеты, в которых находилось порядка 280 патронов различных калибров. Кроме этого, в автомобиле задержанного оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с героином общей массой более 1 кг.

Наркотик он планировал продавать на территории Заполярья. На данный момент уголовное дело направлено в суд, наркодиллеру грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.