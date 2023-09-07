В Заполярье завершено расследование уголовного дела в отношении северянина, ограбившего пенсионера во дворе одного из домов на Кольском проспекте

Фигурант уголовного дела признался, что приметил будущую жертву после посещения бара.

Пожилой мужчина стоял на перекрёстке, держа в руках мобильный телефон. Подозреваемый выследил пенсионера, напал сзади, ударил кулаком по голове, а когда тот упал на асфальт, избил ногами, после чего выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

Разблокировать смартфон преступнику не удалось, поэтому продать устройство нарушитель закона не смог. Он выкинул дорогую вещь в мусорный бак.

Теперь ранее судимому гражданину грозит до 7 лет лишения свободы.