В Заполярном начали ремонтировать «Дельфин», а в Печенге открыли новый досуговый центр

Развитие социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта стали центральной темой рабочей поездки губернатора Марины Ковтун в Печенгский район. Глава региона высоко оценила проделанную муниципальными властями работу и узнала о планах на будущее.

Первым в Печенге появилось новое поле для мини-футбола, затем велосипедные дорожки с тартановым покрытием, силовые тренажеры, а с приходом зимы заработает новый хоккейный стадион. Полностью обновлен бывший Гарнизонный дом офицеров. От старого оставили только стены, все остальное заменили, даже название новое - Культурно-досуговый центр «Платформа». С первого дня здесь уже работают кружки и секции, где все жители посёлка смогут найти увлечение по душе. Губернатор Марина Ковтун изучила новшества.

Заработали и патриотический клуб, и танцевальный кружок, и театральная студия, и детская комната, оборудован класс для декоративно-прикладного искусства. Также в Печенге губернатор ознакомилась с проектом обновления Мемориального комплекса «Холм Славы». Он был реализован в рамках поддержки местных инициатив. Активное участие в благоустройстве комплекса приняли и сами жители посёлка.

По примеру Печенги начались изменения и в Заполярном, где стартовал капитальный ремонт спорткомплекса «Дельфин».

Подрядчик обещает, что сделать перерыв в тренировках по плаванию заполярнинцам придётся не более чем на 12 месяцев. Но оно того стоит. Как отметила глава региона, после реконструкции технически устаревший бассейн станет для горожан любимым местом отдыха и занятий спортом.