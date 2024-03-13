Ещё два пункта витаминизации откроется в Мурманской областиВ Полярных Зорях пройдут общественные слушания на тему создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.24 19:30

В Заполярном открылась «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов

Коллекции привезены из Санкт Петербурга с большой выгодой для нашего региона.

Почти все крупные иностранные бренды верхней одежды, в том числе и норвежские, покинули рынок нашей страны. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших фирм и теперь представляет коллекции на «Норвежских выставках» по всем регионам страны, делая привлекательные скидки для покупателей.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. У нас большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Большой популярностью на сезон весна-осень пользуются мужские демисезонные куртки финского производства. У них снаружи идёт полностью мембрана, которая не промокает, не продувается. Внутри хлопок, она дышит. Наполнитель - верблюжья шерсть - тоненькая прослойка. Это мечта мужчины - в ней много карманов. Удобно водителям. Внизу есть замок. Такие модели выдерживают температуру до минус 10 - 15 градусов. Модели представлены в разных расцветках».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, выбрала себе весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только 5 дней - с 13 по 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:45«Международные новости». Информационная программа (12+)04:00«Угрозы современного мира». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)6 из 10 работодателей поддерживают запрет на разглашение зарплат. В каждой четвертой компании он уже оформлен нормативным актом-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 83 копейки, доллар подрос на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)В 2024–2025 годах может произойти кратное увеличение себестоимости работ из-за увеличения темпов модернизации коммунальных систем-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)В России штрафы за плохое состояние дорог предлагают увеличить в 2 раза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика