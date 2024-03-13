В Заполярном открылась «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов

Коллекции привезены из Санкт Петербурга с большой выгодой для нашего региона.

Почти все крупные иностранные бренды верхней одежды, в том числе и норвежские, покинули рынок нашей страны. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших фирм и теперь представляет коллекции на «Норвежских выставках» по всем регионам страны, делая привлекательные скидки для покупателей.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. У нас большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Большой популярностью на сезон весна-осень пользуются мужские демисезонные куртки финского производства. У них снаружи идёт полностью мембрана, которая не промокает, не продувается. Внутри хлопок, она дышит. Наполнитель - верблюжья шерсть - тоненькая прослойка. Это мечта мужчины - в ней много карманов. Удобно водителям. Внизу есть замок. Такие модели выдерживают температуру до минус 10 - 15 градусов. Модели представлены в разных расцветках».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, выбрала себе весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только 5 дней - с 13 по 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

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