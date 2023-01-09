В Заполярном полицейские раскрыли кражу телефона из магазина

К правоохранителям обратился 56-летний местный житель. Он сообщил о пропаже своего телефона стоимостью 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в день исчезновения гаджета мужчина ходил в магазин, где и потерял его. Изучив записи с камер видеонаблюдения, был обнаружен и подозреваемый, прихвативший чужое имущество.

67-летнего мужчину задержали, он признался в содеянном. А похищенный телефон вернули владельцу.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.